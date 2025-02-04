Manisa Büyükşehir Belediyesi, yangın güvenliği konusunda önemli bir adım daha atıyor. Otellerden kamu kurumlarına, işletmelerden yoğun insan trafiği olan alanlara kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilen denetimler, bu yıl da hız kesmeden devam ediyor. 2025'te de aralıksız süren çalışmalarla, yangın güvenliği noktasındaki eksiklikler tespit edilerek, iyileştirmeler için adımlar atılıyor.

Denetimlerde hedef: Her detaya hakim olmak

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2024'te 1.768 noktada yaptığı denetimlerin ardından 2025 yılı için de denetimlerini sürdürüyor. Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği’ne uygunluk denetimlerinin yapıldığı bu alanlarda, yangın çıkışları, acil çıkışlar, yangın algılama sistemleri ve davlumbazlar gibi kritik noktalar gözden geçiriliyor.

İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, denetimlerin sürekli olarak sahada gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu denetimler ile vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için her ayrıntıyı titizlikle inceliyoruz. Ayrıca, yangın güvenliği konusunda vatandaşlarımızın Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne güvenmesini tavsiye ediyoruz" dedi.

2024 yılında binlerce nokta denetlendi, 2025'te ileriye dönük hedefler var

2024 yılında bin 768 noktada yapılan denetimlerin ardından, 2025 yılına da hızlı bir giriş yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi, son bir hafta içerisinde 14 itfaiye uygunluk raporu düzenledi. Gürhan İnal, bu raporlarla eksikliklerin giderilmesi ve yangın güvenliği önlemlerinin iyileştirilmesi adına önemli adımlar attıklarını vurguladı.

Yangın bilinci: İlk adımda güvenliği sağlamak

Yangın Önlem ve Eğitim Şube Müdürü Ercan Özçelik, denetimlerde özellikle yağmurlama sistemleri, duman algılama cihazları, yangın dolapları ve acil çıkış kapılarına dikkat ettiklerini belirtti. Yangınların ilk çıkış anında söndürülebilmesi için bilinçlenmenin önemine değinen Özçelik, "Yangın güvenliği, önceden alınacak önlemlerle ve doğru bilinçle sağlanabilir. Biz de bu bilinci yaymak için denetimlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz" dedi.

Manisa’nın yangın güvenliğine dair gelecek adımlar

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yangın güvenliği konusunda yaptığı denetimlerle kent genelindeki tüm yapıları daha güvenli hale getirmeyi amaçlıyor. Hem rutin denetimlerle hem de taleplere karşılık vererek, yangın güvenliği konusunda farkındalık yaratmayı sürdüren belediye, bir yandan da denetlenen yerlerde eğitimler vererek halkı bilinçlendirmeyi hedefliyor.