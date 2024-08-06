Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Alifakı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, bugün saat 16.12 sularında bir orman yangını başladı. Yangının çıkış sebebi henüz netleşmemişken, rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Müdahale çalışmaları

Yangının söndürülmesi için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye büyük bir ekip sevk edildi. Müdahale için 2 uçak, 3 helikopter, 14 arazöz, 6 su ikmal aracı, 1 dozer ve 3 yer ekibi bölgeye gönderildi. Ekipler, yangının yayılmasını engellemek ve alevlerin kontrol altına alınması için yoğun bir çaba harcıyor.