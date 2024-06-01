Manisa Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte tarlalarda ve otluk alanlarda artan yangınlara karşı tüm vatandaşları uyardı. Yangınların doğaya ve hayvanlara zarar verdiği vurgulanırken, sorumlular hakkında yasal işlem yapılacağı belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, son günlerde tarlalarda ve otluk alanlarda artan yangınlara ilişkin uyarılarda bulundu. Yangınların neden olduğu zarara dikkat çekilen açıklamada, "Ekinlerin biçilmesiyle birlikte yangınlar artmaya başladı. Bilinçsizce anız yakılması sonucunda oluşan yangınlar, maddi zarara yol açıyor ve doğada tahribata neden oluyor. Ayrıca, anız yangınları doğadaki canlılara ve insan sağlığına zarar verebiliyor. Yangınlar ayrıca komşu tarlalara sıçrayarak daha büyük riskler oluşturuyor. Anız yakılması toprakta faydalı canlıların ve organik maddenin yok olmasına yol açarken, söndürme çalışmaları da büyük su ve maliyet kayıplarına neden oluyor. Vatandaşlarımızdan anız yakmamalarını ve yangına sebep olanları bildirmelerini istiyoruz" denildi.