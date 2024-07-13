Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Vestel işbirliğiyle hayata geçirilen ve bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu’nun yurt çapında ve uluslararası alanda en iyi şekilde tanıtılması için çalışma başlatıldı. Bu yıl 19-20 Ekim tarihlerinde yapılacak maratonun halkın da katılımının sağlanacağı etkinliklerle festival havasında gerçekleştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.MANİSA (İGFA) - Manisa’da 3. Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu’nun heyecanı başladı. Bu yıl 19-20 Ekim tarihlerinde yapılacak olan maratonun planlanması, düzenlenecek etkinlikler, halkın katılımının sağlanması ile maratonun ulusal ve uluslararası platformda en iyi şekilde yapılması amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde bir toplantı gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın başkanlığında düzenlenen toplantıya, Daire Başkanları, ilgili şube müdürleri ve Vestel yetkilileri katıldı. Maraton ile ilgili hazırlıklar ile ilgili sunum yapılan toplantıda, organizasyonun en üst seviyede tanıtımının sağlanması için görüş alışverişinde bulunuldu. Bu yıl 19-20 Ekim tarihlerinde yapılacak maratonun halkın da katılımının sağlanacağı etkinliklerle festival havasında gerçekleştirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Etkinliklerde sağlık, çevre ve sporun önemini vurgulayacak organizasyonların düzenlenmesi de konuşuldu.

VESTEL MANİSA YARI MARATONU Vestel Manisa Yarı Maratonu; Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle topluma sağlıklı yaşam ve beslenme alışkanlıkları ile spor bilinci kazandırmayı hedefliyor. Amaçlar arasında Manisa ve tüm Ege bölgesinde toplumsal refaha katkı sağlamak ve yerel zenginliklerin tanıtılması da bulunuyor.

Maraton amatör ruhlu, koşabilen herkesin katılımına açık bir atletizm yarışı olmasının yanı sıra, sağlıklı yaşam festivali olma niteliği de taşıyor. Maraton kapsamında 21K Yarı Maraton, 10K Koşusu, 5K Koşusu ve Çocuk Koşusu kategorilerinde yarışmalar gerçekleştiriliyor