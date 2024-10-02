Manisa Büyükşehir Belediyesi, çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla Yunusemre ilçesi Akgedik Mahallesi’nde yeni bir Çocuk Eğitim Merkezi açtı. Açılış törenine katılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, bu merkezle birlikte çocukların daha nitelikli bir eğitim alacağını ve güvenli bir ortamda büyüyebileceğini belirtti.

Yeni merkez, yeni fırsatlar

Açılışta konuşan Başkan Zeyrek, Manisa’daki mevcut 3 eğitim merkezinde toplam 225 çocuğa hizmet verdiklerini vurgulayarak, “Bugün açılışını yaptığımız Akgedik Çocuk Eğitim Merkezi ile bu sayıyı artırarak, 60 çocuk daha eğitim imkanı sunuyoruz. Her çocuğumuzun, hak ettiği kaliteli eğitimi alabilmesi bizim önceliğimizdir” dedi.

Eğitimde yenilikler

Zeyrek, eğitim müfredatına yeni programların ekleneceğini de açıkladı. “İşaret Dili, Çocuk Yogası, Jimnastik, Satranç gibi programlarla çocuklarımızın çok yönlü gelişimlerini destekleyeceğiz. Ayrıca dezavantajlı ailelerden gelen çocuklara eşit fırsatlar sunmak öncelikli hedeflerimiz arasında” dedi.

3-5 Yaş arası çocuklar için tasarlandı

Akgedik Çocuk Eğitim Merkezi, 3-5 yaş arası çocuklara hizmet verecek. Başkan Zeyrek, “Bu merkez, çocuklarımızın en iyi şekilde kendilerini ifade edebilecek bireyler olmalarını sağlamayı hedefliyor. Bugün, 1 Ekim Dünya Çocuk Günü’ne denk gelen bu açılış, çocuklarımıza güzel bir armağan oldu” şeklinde konuştu.

Tören sonrası ziyaret ve hediyeler

Açılışın ardından Başkan Zeyrek, eğitim merkezini gezerek yetkililerden bilgi aldı. Tören sonunda çocuklara kitap ve kırtasiye seti dağıtan Zeyrek, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.