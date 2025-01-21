Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar Hürriyet Mahallesi'nde kurulan yeni sanayi sitesinin altyapı sorununu hızla çözüme kavuşturdu.

Sanayi esnafının ihtiyaçlarına hızlı müdahale

Manisa Büyükşehir Belediyesi, alt yapı projeleri ile Manisa'nın gelişimine katkı sağlamayı sürdürüyor. MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesindeki Hürriyet Mahallesi'nde yeni kurulan sanayi sitesinde alt yapı sorunlarını çözmek amacıyla ilave kanalizasyon hattı çalışması başlattı. Bu kapsamda, sanayi esnafının taleplerine göre 1.100 metrelik yeni kanalizasyon hattı döşendi.

Kısa sürede tamamlandı

MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede tamamladıkları 1.100 metrelik kanalizasyon hattı ile bölgedeki altyapı sorunlarını ortadan kaldırmış oldu. Çalışmanın tamamlanmasının ardından sanayi sitesindeki iş yerlerinin altyapı sıkıntısı giderildi.

Muhtardan teşekkür mesajı

Hürriyet Mahallesi Muhtarı Sevgi Eşim, MASKİ ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e teşekkürlerini iletti. Eşim, sanayi sitesinin altyapı sorunlarının hızla çözüme kavuşturulmasından memnun olduklarını belirtti. "Talebimizi ilettik ve ekiplerimiz anında çalışmalarına başladılar. Başkanımız Zeyrek'e ve tüm MASKİ çalışanlarına teşekkür ederim," dedi.

Sanayi altyapısı ihtiyaçları karşılanıyor

MASKİ Akhisar İlçe Şefi Ali Tekinol, yapılan çalışmanın detaylarını aktardı. "Yeni sanayi sitesinde ana kolektör hattından alınan 400 metrelik ana hat çalışması tamamlandı. Bununla birlikte, sanayi alanındaki 7 ayrı sokakta toplamda 700 metrelik ilave hattı döşedik. Böylece altyapı ihtiyacını tamamen gidermiş olduk," dedi.