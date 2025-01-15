Manisa Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü, İsmailbey Mahallesi'nde yaşanan su sıkıntısını gidermek için yeni bir sondaj kuyusu açarak mahalle halkını sevindirdi.

Ferdi Zeyrek’in öncülüğünde su sorunu çözüldü

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in liderliğinde başlatılan altyapı yatırımları, İsmailbey Mahallesi’nde de sonuç verdi. Yapılan sondaj çalışması ile saniyede 5 litre su debisine ulaşılırken, kuyunun bağlantı çalışmaları da hızla tamamlandı.

Mahalle muhtarı ve sakinleri teşekkür etti

Mahalle Muhtarı Celal Uludağ, su sıkıntısının çok zorlayıcı bir süreç olduğunu belirterek, "Yeni sondaj kuyusu ile rahat bir nefes aldık. Ferdi Başkan ve MASKİ’ye teşekkür ederiz" dedi. Mahalle sakinleri de Başkan Zeyrek ve ekibine teşekkürlerini ileterek, yaşadıkları sevinci paylaştı.

Mahalle halkı rahatladı

Mahalle sakinlerinden Ahmet Saraç, su sıkıntısının taşıma suyla geçiştirildiğini belirterek, "Zor günler geçirdik, bu sondaj mahallemizin su sorununu çözecek. Herkese teşekkür ederim" dedi. Diğer sakinler de suyun artık düzenli olarak geleceği için memnuniyetlerini dile getirdi.

Başkan Zeyrek’in “Susuz köy kalmayacak” hedefi devam ediyor

Başkan Ferdi Zeyrek’in, "Manisa’da susuz köy kalmayacak" hedefi doğrultusunda MASKİ, Alaşehir İsmailbey Mahallesi'ndeki su sorununu çözerek önemli bir adım attı. Altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, su sıkıntılarına kalıcı çözümler sunuyor.