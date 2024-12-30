Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği Yeni Yıl Panayırı, Cumhuriyet Meydanı’nda binlerce kişiyi bir araya getirdi. İlk kez kurulan panayırda, her yaştan katılımcı için eğlenceli etkinlikler düzenlenerek, Manisalılar yeni yıla neşeyle merhaba dedi.

Manisa’da yeni yıl panayırına yoğun ilgi

Manisa’da ilk kez gerçekleştirilen Yeni Yıl Panayırı, büyük bir ilgiyle karşılandı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen etkinlikler, binlerce kişinin katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Panayırda çocuklar için özel olarak düzenlenen atölyelerde, minikler gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından düzenlenen yüz boyama, kartondan şapka yapımı ve el işi aktiviteleriyle yeni yıl coşkusu yaşandı.

Eğlenceli atölyeler ve aktivitelerle çocuklar doya doya eğlendi

Panayırda ayrıca Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri öğrencileri için özel oyun alanları kuruldu. Öğrenciler, atölye çalışmaları ve oyunlarla yılbaşı coşkusunu doyasıya yaşadı. DJ performansları ve konserlerle başlayan etkinlikler, fotoğraf çekim alanları ve hediyelik eşya stantlarıyla devam etti. Yetişkinler için düzenlenen kurabiye ve nail art atölyeleri de katılımcılara keyifli anlar sundu.