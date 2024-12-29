Manisa Büyükşehir Belediyesi, kalkınmanın temeli olarak yerli üretim ve üreticiyi desteklemeye devam ediyor. Belediyenin bu yöndeki farkındalık çalışmaları, genç yaşta kazanılacak yerli üretim bilinciyle geleceğe yön vermeyi hedefliyor. Çocuklara yönelik eğitimlerle, ülke ekonomisinin temel taşlarından biri olan yerli üretim alışkanlıklarının geliştirilmesine büyük önem veriliyor.

Tasarruf bilinci küçük yaşta kazandırılıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kreşlerinde eğitim gören minik öğrencilerine yerli üretim bilincini aşılarken, aynı zamanda tasarruf alışkanlıklarını da kazandırıyor. Kumbaralarında biriktirdikleri paralarla kitap alarak alışveriş yapmayı öğrenen öğrenciler, hem bireysel tasarruflarını yönetiyor hem de yerli üretim ürünlerinin önemini erken yaşta kavrıyor. Özellikle, her yıl düzenlenen Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinlikleri ile çocuklar, yerli üretimin değerini eğlenceli aktivitelerle keşfetme fırsatı buluyor.

Eğlenerek öğrenme fırsatı

Büyükşehir Belediyesi, Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında Atatürk Kent Parkı, Uncubozköy, Adnan Menderes ve Akgedik Çocuk Eğitim Merkezlerinde minik öğrencilere yönelik renkli etkinlikler düzenledi. Arı Maya'nın da katıldığı etkinliklerde, çocuklar dans eşliğinde eğlenerek tasarruf ve yerli üretim hakkında bilgi edindi. Hem çocuklar hem de aileler, bu keyifli etkinlikleri büyük bir ilgiyle takip etti.