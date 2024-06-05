Yeşil Manisa Zirvesi'nin ilk kez düzenlenmesiyle birlikte kent, çevre dostu uygulamalara odaklanarak yeşil bir dönüşümün ilk adımlarını atmış oldu. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen Yeşil Manisa Zirvesi'nin ikinci gününde, enerji tasarrufu ve temiz enerji alanında uzman konuşmacılar kürsüye çıktı.

Zirvenin ilk oturumunda, Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu ve Kentlerin Enerji Verimliliği ile Atıktan Üretilen Yakıtlar ve Fosil Yakıtlar konuları detaylı bir şekilde ele alındı. Öğleden sonra gerçekleşen ikinci oturumda ise Temiz Enerji Kaynakları ile Kentlerin Sürdürülebilirliği ve Manisa'nın Jeotermal Tarihi, Potansiyeli ve Kaynakları masaya yatırıldı.

Etkinlik sadece uzmanlar için değil, geleceğin çevrecileri olan gençler için de fırsatlar sunuyor. Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Manisa Tarzanı ve Çevre Günleri kapsamında Çevre ve Farkındalık Etkinliği düzenledi. Okul öncesi öğrencilere yönelik interaktif etkinliklerle çevre bilinci eğlenceli bir şekilde anlatıldı.

Etkinliklerin en renkli anlarından biri ise minik öğrencilerin gösterisiydi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Mesir Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde eğitim alan çocuklar, atık malzemeleri geri dönüştürerek müzik aletlerine dönüştürdü. Kendi yaptıkları enstrümanlarla çeşitli müzikleri seslendiren minikler, velileriyle birlikte unutulmaz anlar yaşadı.