Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı, yetim çocuklara yönelik bir kırtasiye yardımı kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında, 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde kentte bulunan yetim çocuklara kırtasiye malzemeleri dağıtılacak.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel, kampanyaya destek olmak isteyen vatandaşların Türkiye Kızılay Derneği'nin TR90 0001 0001 8800 0018 6860 99 numaralı banka hesabına 750 Lira yatırarak katkıda bulunabileceklerini açıkladı. Gürsel, "Bir Çocuğun Eğitimi, Türkiye'nin Geleceği" başlıklı projeyle, Manisa'daki yetim çocukların eğitimine destek olmayı hedeflediklerini belirtti.

Gürsel, Türk Kızılay olarak her alanda vatandaşların ve ülkenin hizmetinde olduklarını vurguladı ve kampanyaya katılacak hayırsever vatandaşlara teşekkür etti. Kampanyanın, yetim öğrencilerin 2024-2025 eğitim öğretim yılında daha iyi şartlarda eğitim görmelerine katkı sağlayacağı ifade edildi.