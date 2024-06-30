Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü'nün talebi üzerine Turgutalp Mahallesi'ne giden Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, yılkı atına yerinde müdahale etti. Tedavi sonrası sağlığına kavuşan yılkı atı, tekrar doğal yaşam alanına bırakıldı.MANİSA (İGFA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü'nün talebi üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi bünyesinde görev yapan Veteriner Hekim Faruk Alptekin, Turgutalp Mahallesi'ne gitti.

Veteriner Hekim Alptekin, yılkı atına yerinde 5 saatlik müdahale sonrası sağlığına kavuşturdu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Erhan İnce, "Vaka yerine gidildiğinde atın su dolu bir çukur içerisine battığı, enfeksiyon geliştiği, stres altında bulunan atımızın stres kaynaklı solunum güçlüğü çektiği ve vücut sıcaklığının hipotermik olduğu tespit edildi.

Hayati tehlike gözlemlenerek acilen Baş Veteriner Hekimimiz tarafından müdahale edildi; serum takviyesi ve güçlendirilmiş bir tedavi yöntemi ile lateral pozisyonda yatan at, ayağa kaldırılarak yürür pozisyona getirildi. Sağlığına kavuşan yılkı atı doğal yaşam alanına bırakıldı; Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü yılkı atının sağlık durumunun takibini sağlayacaktır" dedi.