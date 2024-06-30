Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Turgutalp Mahallesi'nde su dolu çukurda mahsur kalan ve sağlık sorunları yaşayan yılkı atına başarılı bir müdahalede bulundu. Veteriner hekim tarafından yapılan tedavi sonrası atın sağlığına kavuşturuldu ve doğal yaşamına geri bırakıldı.

Manisa'nın Turgutalp Mahallesi'nde yaşanan olayda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi'ne bağlı ekipler, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü'nün talebi üzerine harekete geçti. Mahsur kalan yılkı atı için yapılan 5 saatlik müdahalenin ardından atın sağlık durumu düzeltilerek doğal yaşam alanına bırakıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi'nde görevli Veteriner Hekim Faruk Alptekin, Turgutalp Mahallesi'nde su dolu bir çukur içinde mahsur kalan yılkı atına acil müdahalede bulundu. Atın durumuyla ilgili yapılan ilk tespitlerde, enfeksiyon riski, stres kaynaklı solunum güçlüğü ve düşük vücut sıcaklığı gibi sağlık sorunları belirlendi.

Baş Veteriner Hekim tarafından yapılan müdahalede, at lateral pozisyonda yatarken bulunduğu çukurdan çıkarılarak serum takviyesi ve özel tedavi yöntemleri uygulandı. Bu sayede atın durumu stabil hale getirilerek ayağa kaldırıldı ve yürüyebilir duruma getirildi.

Başarılı bir tedavi sürecinin ardından, yılkı atı doğal yaşam alanına geri bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü, atın sağlık durumunu yakından takip ederek gerektiğinde destek sağlayacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Erhan İnce, olayın detaylarını ve yapılan müdahaleyi şu sözlerle aktardı: "Vaka yerine gidildiğinde atın su dolu bir çukur içerisine battığı, enfeksiyon geliştiği, stres altında bulunan atımızın stres kaynaklı solunum güçlüğü çektiği ve vücut sıcaklığının hipotermik olduğu tespit edildi. Hayati tehlike gözlemlenerek acilen Baş Veteriner Hekimimiz tarafından müdahale edildi; serum takviyesi ve güçlendirilmiş bir tedavi yöntemi ile lateral pozisyonda yatan at, ayağa kaldırılarak yürür pozisyona getirildi."