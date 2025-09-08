Manisa’nın Kula ilçesinde lastik değiştiren Seydoş (44) ve Eylem Kaya (37) çifti, kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Araçta bulunan çocukları E.K. (11) ve A.Y.K. (14) ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı

Olay, sabah saat 06.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 kara yolu Ortaköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Seydoş Kaya, lastiği patlayan hafif ticari aracını yol kenarına çekti. Eşi Eylem Kaya da lastik değişimine yardım ederken Hicri Yanılmaz yönetimindeki kamyonet çifte ve araçlarına çarptı.

Müdahale ve yaralılar

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi. Çocukları E.K. ve A.Y.K. ise yaralı olarak Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Trafik ve soruşturma

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Kamyonet sürücüsü Hicri Yanılmaz gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor.