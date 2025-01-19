Manisa'da iki kuzenin mermer ocağındaki su dolu çukura düşerek boğulması, büyük bir acıya yol açtı.

Alaşehir ilçesinin Baltaşı mevkiindeki bir mermer ocağı işletmesinde, 13 yaşındaki Yusuf Eyüp Kaya ve Kadir Kaya, güzel havayı değerlendirip bisiklet sürmeye gittiler. Saat 12.30 sıralarında, kuzenlerden Yusuf Eyüp Kaya, mermerlerin çıkarıldığı bölgede oluşan su birikintisinin içine düştü. Yardım etmek için suya giren Kadir Kaya ise, kuzenini kurtarmaya çalışırken ikisi de bir süre sonra gözden kayboldu.

AFAD ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi

Çevredekilerin ihbarı üzerine, AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, çocukların cansız bedenlerini sudan çıkartarak Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Bu acı olay, ailesi ve mahalleli tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Aileden acı açıklamalar

Yusuf Eyüp Kaya'nın babası Zeki Kaya, sinir krizleri geçirerek, "Çocuklarımız sadece bisiklet binmek için gezmeye gitmişlerdi. Yusuf Eyüp suya düştü, Kadir de onu kurtarmaya çalıştı ancak ikisi de çıkamadılar" dedi. Amca Seyit Han Dursun ise işletme sahibi ve yetkilileri suçlayarak, “Hiçbir güvenlik önlemi alınmamış. Burada oluşan göletin ya suyu boşaltılmalı ya da etrafında güvenlik önlemleri alınmalıydı. Canlarımız gitti, şikayetçiyiz” ifadelerini kullandı.

Jandarma soruşturma başlattı

Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatarak, mermer ocağındaki güvenlik önlemleri ve diğer detaylar hakkında inceleme yapmaya başladı.