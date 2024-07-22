Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi'nin ortak çalışması sonucu, 6-13 yaş arası çocuklara yönelik başlatılan yüzme kursları büyük ilgi görüyor. Necati Bey İlköğretim Okulu ve Ahmet Tütüncüoğlu İlköğretim Okulu bahçelerine kurulan portatif havuzlarda çocuklar, ücretsiz yüzme eğitimi alıyor.

Büyük ilgi ve talep

Şehzadeler Belediyesi yetkilisi Salih Avdal, kurslara gösterilen yoğun ilgiden memnun olduklarını belirterek, “Tüm talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Gerekirse yeni programlar açıyoruz. Kursiyer öğrencilerimize haftada iki gün, birer saat olmak üzere eğitim veriyoruz” dedi.

Su korkusu yeniliyor

Yüzme eğitmeni Muhammet Acar ise eğitimlerde öncelikle çocuklardaki su korkusunu yenmeye odaklandıklarını söyledi. Acar, "Çocukların suyla barışık hale gelmesi, yüzmeyi öğrenmelerindeki en önemli adım" diye ekledi.