Manisa’da Zafer Partisi il yönetimi, ilçe başkanları ve 2024 yerel seçim adayları, fikir ayrılıkları nedeniyle görevlerinden topluca ayrıldı.

Manisa’da Zafer Partisi’nden toplu istifa

Zafer Partisi Manisa teşkilatında beklenen gelişme gerçekleşti. İl Başkanı Necdet Erikçi öncülüğünde, il yönetimi, gençlik kolları, disiplin kurulu, birçok ilçe başkanı ve 2024 yerel seçimlerde aday olan partililer görevlerinden istifa etti.

Fikir ayrılıkları gerekçe gösterildi

Ortak yapılan açıklamada, partide uzun süredir emek verildiği ancak fikir ayrılıklarının yolları ayırmak zorunda bıraktığı ifade edildi. İstifa eden partililer, “Her türlü zorluğa rağmen inandığımız değerler uğruna mücadele ettik. Ancak fikir ayrılıkları nedeniyle bu karar kaçınılmaz hale geldi. Bundan sonraki süreçte de, Atatürk’ün açtığı yolda mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

İstifaya imza atan isimler

İl Başkanı: Necdet Erikçi

İl Teşkilat Başkanı: Alican Lopoğlu

İl Sekreteri: Kemal Tekcan Güneş

İl Başkan Yardımcısı: Mert Gör

İl Gençlik Kolu Başkanı: Serkan Egemen Sıvacı

İl Disiplin Kurulu Başkanı: Uğur Çokluk

Yunusemre İlçe Başkanı: Osman Kılıç

Şehzadeler İlçe Başkanı: Gökhan Parlak

Bunun yanında Akhisar, Gölmarmara ve Köprübaşı ilçe teşkilatları ile yönetimleri ve bazı belediye başkan adayları da istifalarını duyurdu.

Parti teşkilatında yeniden yapılanma ihtiyacı

Toplu istifa sonrası Zafer Partisi Manisa teşkilatında yeniden yapılanma ve yönetim atamaları için süreç başlatılması bekleniyor. Parti kaynakları, önümüzdeki günlerde yeni il ve ilçe yöneticilerinin atanacağını belirtiyor.