Manisa’nın Alaşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 266 sentetik hap ve esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alaşehir’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen D.D. (18) adlı şüpheliyi takibe aldı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası ekipler, şüphelinin Alaşehir’deki evine baskın düzenledi.

266 sentetik hap ve esrar ele geçirildi

Evde yapılan aramalarda 266 adet sentetik uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Uyuşturuculara el konulurken, şüpheli D.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa polisi uyuşturucuya geçit vermiyor

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son dönemde kent genelinde uyuşturucu ticareti ve kullanımına karşı kararlı mücadelesini sürdürüyor.

Alaşehir’deki operasyonun da bu kapsamda düzenlendiği ve kentte huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.