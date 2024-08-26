Manisa'nın Akhisar ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda önemli bir başarı sağlandı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda, iki ayrı adreste yapılan aramalarda geniş çaplı bir uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonun detayları

Akhisar'ın Hacıishak Mahallesi'nde bulunan iki adreste yapılan aramalarda, toplamda 31 bin 304 sentetik ecza ve 165 sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu malzemeler, polisin uyuşturucu ticaretine karşı yürüttüğü etkin mücadeleyi gözler önüne serdi.

Gözaltına alınan şüpheliler

Yapılan aramalarda, uyuşturucu maddelerin bulunduğu adreslerin sorumlusu oldukları belirlenen Ç.K. (31) ve V.S. (23) isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

2 şüpheli tutuklandı

Akhisar Adliyesi'nde hakim karşısına çıkan şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.