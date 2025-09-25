Manisa'nın Salihli ilçesinde, bir tırın elektrikli bisiklete çarpmasıyla başlayan zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Kazanın ardından polis memuru ve tır sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde, İzmir-Ankara kara yolunun Sarıpınar Mahallesi'nde gerçekleşen zincirleme trafik kazasında tır sürücüsü Şah İsmail Topçuoğlu'nun yönetimindeki 34 GLH 876 plakalı tır, önünde seyreden Muhammed Nedir’in kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle duramayan tır, bariyere çarptıktan sonra Ahmet Taş'ın kullandığı 07 VJN 72 plakalı otomobile çarptı. Ardından tır, yol kenarında bekleyen polis memuru Osman Yanar’a çarptı ve köprüden alt yola devrildi.
Elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Kazada, elektrikli bisikletin sürücüsü Muhammed Nedir (36) yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan tır sürücüsü Şah İsmail Topçuoğlu ve polis memuru Osman Yanar ise ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Zincirleme kazada, tırın çarptığı park halindeki 2 şehir içi halk otobüsü ve otomobil de zarar gördü. Kazanın ardından yol üzerinde güvenlik önlemleri alındı ve trafik kontrol altına alındı.
Salihli'de meydana gelen kazanın ardından polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Kazanın meydana geliş şekliyle ilgili incelemeler sürüyor.