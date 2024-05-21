Olay, Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi viyadüğü geçişinde sabah saatlerinde gerçekleşti. 45 J 6542 plakalı midibüs, 45 ADY 420 plakalı midibüs ve 45 ADJ 098 plakalı otobüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İtfaiye ekipleri, çarpışmanın etkisiyle araçlarda sıkışan işçileri kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumları hakkında henüz net bir bilgi verilmezken, bazı işçilerin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kara yolu trafiğe kapandı

Kaza nedeniyle İzmir-Turgutlu kara yolunun Turgutlu yönü trafiğe kapandı. Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak trafik akışını alternatif güzergahlara yönlendirdi. Kaza nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Soruşturma sürüyor

Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini ve olayla ilgili ayrıntılı incelemelerin sürdüğünü belirtti. Fabrikalara personel taşıyan araçların sabah saatlerinde yoğun trafiğe maruz kaldığı ve bu tür kazaların önlenmesi için ek tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı.