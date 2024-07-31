Bu eşsiz doğa harikası, Türkiye'nin en yaşlı ve dünyada meyve veren en yaşlı zeytin ağacı olma özelliğini taşıyor. 4 farklı türde zeytin üreten anıt zeytin, Trilye, Edremit, Aydın Memecik ve Uslu cinslerini barındırıyor.

Ağacın tarihçesi

Zeytin ağacının tarihi geçmişi, Kırkağaç yöresinde bir efsaneye de konu olmuştur. Hikayeye göre, Meryem Ana, Bergama'dan Efes'e hamile olarak göç ederken Kırkağaç’tan geçmiş ve bu zeytin ağacını doğacak olan Hz. İsa için dikmiştir.

Hollandalı araştırmacı Ticia Verveer, 2016 yılında bu ağacın örneğini alarak yapılan karbon testleri sonucunda anıt zeytin ağacının Hz. İsa ile aynı yaşta olduğunu duyurdu. Kırkağaç Kaymakamlığı’na attığı tweet ile bu bilgiyi paylaştı.

Türkiye'nin bu değerli hazinesi, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmakta. Anıt Zeytin, tarihi ve doğal zenginlikleriyle Türkiye'nin zeytin üretimindeki önemini vurgularken, dünya genelinde zeytin ağacının kültürel ve tarımsal önemini de hatırlatıyor. Bu eşsiz ağacı ziyaret edenler, doğanın mucizesine tanıklık etme fırsatı buluyor ve Türkiye'nin zengin kültürel mirası hakkında derin bir bilgi ediniyor.