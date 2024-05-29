Manisa Yunusemre Belediyesi, ilçede zor durumda olan vatandaşlarının her zaman yanında olmaya devam ediyor. Komşuların ve muhtarın talebi ile Mesir Mahallesi’nde çöp ev olduğu ihbarını alan Yunusemre Belediyesi, hızla harekete geçti. Tek başına yaşayan ve temizlik yapamayan 70 yaşındaki A.K.’nin evi Yunusemre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlendi. Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren zorlu çalışmasının sonunda yaşlı adamın evinden 1 kamyon çöp çıktı. Yapılan kaba temizliğin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilaçlama çalışması da gerçekleştirildi. Hummalı temizlik çalışmasının ardından A.K.’ye sağlıklı ve hijyenik bir ortam sağlanırken, çevre sakinleri de rahat bir nefes aldı.

“Belediyemiz hızla müdahale etti”

Mesir Mahallesi Muhtarı Semra Geçer, çöp ev konusunda taleplerini hızla yerine getiren Yunusemre Belediyesi’ne teşekkür etti. Muhtar Geçer konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Mahallemizde tek başına yaşayan A.K. amcamız evinde temizlik yapamıyordu. Evi çöp ev haline gelmişti. Komşuları evden yayılan kötü kokular sebebiyle zor durum yaşıyordu. Biz de belediyemize konuyu ilettik. Hızla duruma müdahale ederek sorunun çözülmesine yardımcı oldular. Çöp ev tertemiz hale getirildi. A.K. ve komşularımız da inşallah temiz ve mutlu bir apartmanda yaşayacaklar. Belediyemize ve Belediye Başkanımız Semih Balaban’a teşekkür ediyorum.