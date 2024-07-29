Manisa’daki Personellere Iletişim Eğitimi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, çağrı merkezi hizmet kalitesini artırmak amacıyla iki gün süren Etkili İletişim Eğitimi düzenledi. Eğitim, personelin iletişim becerilerini geliştirmeyi hedefledi.

İletişim becerilerini geliştiren eğitim

Manisa Büyükşehir Belediyesi, çağrı merkezi çalışanlarının hizmet kalitesini artırmak için iki gün süren kapsamlı bir Etkili İletişim Eğitimi düzenledi. Eğitim, Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirildi ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Serra Haznacı Yüksel de programa katıldı.

Eğitim içeriği ve hedefleri

Uzmanlar tarafından verilen eğitimde, çalışanlara uygun konuşma metinlerinin hazırlanması, etkin dinleme ve empati yapma becerileri, proaktif olma, hızlı ve etkin iletişim kurma konuları anlatıldı. Eğitim, personelin iletişim becerilerini geliştirerek, çağrı merkezi hizmetlerinin kalitesini artırmayı amaçladı.

Başkan Zeyrek'ten eğitim vurgusu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, gerçekleştirilen eğitimle çağrı merkezi çalışanlarının iletişim becerilerine önemli katkılar sağlandığını belirtti. Başkan Zeyrek, "Bu tür eğitimler, personelimizin vatandaşlara daha etkili ve kaliteli hizmet sunmalarına yardımcı oluyor. Amacımız, hizmet kalitemizi sürekli olarak artırmaktır" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi'ne 444 99 45 numaralı hattan ulaşılabiliyor. Eğitimlerin ardından, çağrı merkezi personelinin iletişim yeteneklerinin daha da güçlenmesi bekleniyor.