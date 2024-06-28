İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl düzenlenen Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu çalışmasının 2023 yılı sonuçları açıklandı. Bu yılki listede Manisa'dan 33 firma yer aldı. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, başarı elde eden firmaları tebrik etti. Yılmaz, "Manisa, 33 firmanın katılımıyla sanayi alanında önemli bir konumda yer alarak iş dünyasının cazibe merkezi olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır" dedi.

33 firma yer aldı

Başkan Mehmet Yılmaz, "İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl açıklanan ilk 500 sanayi kuruluşu listesinde Manisa'dan toplam 33 firma yer alması, şehrimizin sanayi ve ekonomik gücünü bir kez daha ortaya koyuyor. Bu başarı, Manisalı sanayicilerin üretime, istihdama ve ihracata olan katkılarının bir göstergesidir. Gelişmiş endüstriyel yapıları, çevreci üretim teknolojileri ve güçlü altyapılarıyla Manisa, iş dünyasının dikkatini çeken bir cazibe merkezi haline gelmiştir" diye konuştu.

"Gurur duyuyoruz"

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, başarı elde eden firmaları ve Manisa'nın sanayi potansiyelini şu sözlerle değerlendirdi: "Manisa olarak, İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı 2023 yılı ilk 500 sanayi kuruluşu listesinde 33 firma ile yer almanın gururunu yaşıyoruz. Bu firmaların 9'u Manisa merkezinde faaliyet gösteren üyelerimizden oluşurken, diğer 24 firma bölgemizde üretim yapmakta ancak merkezleri farklı şehir ve ilçelerde bulunmaktadır."

Tebrik mesajı

Başkan Yılmaz, Manisa'nın gelişmiş endüstrileri, organize sanayi bölgeleri, çevreci üretim teknolojileri ve güçlü sanayi altyapısı ile önemli bir sanayi merkezi olduğunu vurgulayarak şunları ekledi: "Manisa'mız, üretim, istihdam ve ihracat konularında önemli bir rol üstlenen işletmelerimiz sayesinde sürekli olarak kalkınma ve markalaşma yolunda ilerlemektedir. Bu başarılarımızın devam etmesi için gece gündüz demeden çalışan sanayicilerimizi ve firmalarımızı tebrik ediyor, ülkemiz ekonomisine katkıları için teşekkür ediyoruz."