Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Arena Kulüpler Yüzme Şampiyonası’nda Manisa Yüzme Eğitim Merkezi'nin milli sporcusu Ada Öztürk, 200 metre sırtüstü yarışında Türkiye birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

135 kulüp, 1079 sporcu katıldı

Gaziantep'te gerçekleştirilen şampiyonaya Türkiye'nin dört bir yanından 135 kulüp ve 1079 sporcu katıldı. Bu büyük organizasyon, yüzme sporunun ülke genelindeki gelişimini ve yayılmasını sağlamak adına önemli bir platform oldu.

100 metre sırtüstü performansı

Ada Öztürk, 200 metre sırtüstü yarışındaki başarısının yanı sıra 100 metre sırtüstü yarışında da mücadele etti. Bu yarışta sergilediği performansla dördüncülük elde eden Ada, bu alanda da önemli bir tecrübe kazandı.

Manisa’dan yeni yüzme şampiyonları yükseliyor

Manisa, yüzme branşında önemli bir gelişim gösteriyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesiyle ildeki çocuklara yüzme eğitimi verildiğini belirterek, bu tür projelerin gelecekte daha fazla şampiyon çıkaracağına inandıklarını ifade etti.