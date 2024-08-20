Manisa Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine kaçak olarak üretilen cennet papağanlarının bulunduğu adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 300 papağana el konuldu.

Papağanlar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler ve ekibi tarafından özel araçlarla Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na taşındı. Burada karantina altına alınan papağanlar, yol stresleri ve su kayıplarının ardından bakım altına alındı. Karantina sürecinin ardından ziyaretçilere sunulacak.