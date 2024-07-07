Manisa'nın Alaşehir ilçesi, antik çağlardan bu yana yerleşim bölgesi olması ve İncil'de adı geçen kiliselerden birine ev sahipliği yapmasıyla kültürel ve tarihi öneme sahip bir yerleşim birimi olarak dikkat çekiyor. Alaşehir Belediyesi, bu zenginlikleri koruyarak ve restore ederek turizmi hareketlendirmeyi amaçlıyor.

Alaşehir Belediyesi, ilçenin tarihi dokusunu korumak ve turizmi teşvik etmek için önemli restorasyon çalışmaları yürütüyor. Saint Jean Kilisesi gibi önemli tarihi yapılar restore edilerek turistlere açılıyor.

Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir'in turizm potansiyelini artırmak için çeşitli projeler geliştirildiğini belirtti. Anıt ağaçların tescili, arkeopark kurulumu ve eski yapıların müze haline getirilmesi gibi projelerle ilçenin kültürel mirası korunuyor.

Alaşehir'de turistler için yerleştirilen yönlendirme levhaları ve dijital bilgilendirme panoları, ziyaretçilerin kolayca tarihi ve kültürel mekanları gezmelerine olanak tanıyor. Bu panolar sayesinde turistler, telefonlarıyla kare kodları tarayarak İngilizce ve Türkçe olarak bölge hakkında detaylı bilgiye erişebiliyor.

İlçe, jeotermal kaynaklarıyla da dikkat çekiyor. Başkan Öküzcüoğlu, ileride jeotermal turizmi canlandırmak amacıyla çalışmaların sürdüğünü ve 3 bölgenin jeotermal turizme açılacağını açıkladı.

Başkan Öküzcüoğlu, “Alaşehir milattan önce 150. yıllarda eski antik şehir Philadelphia üzerine kurulu bir ilçe. Bununla birlikte turizm yol haritamızda tarihi kentler birliğine bütüncül proje yazdık. Bu projemiz anıt ağaçların tescili, Toptepe bölgesinde arkeopark kurulumu, Bakkal Şükrü Evi’nin kent müzesi haline getirilmesi, Alakent Evimizin Alaşehir Kongresinin canlandırılacağı bir müze haline getirilmesi, ayrıca UNESCO Miras Listesi’ne Alaşehir Kapamasını ve Tahinli Pidesini işletip, Turizm Bakanlığının haritasına Alaşehir işlendi. Bu yol haritamızdan sonra Belediyeler Birliğine de proje yazdık. Bu proje sayesinde Alaşehir ilçesine yönlendirme levhalarını koyduk. Artık turistlerimiz o levhalarını takip ederek ilçede gezebiliyorlar. Gezdikleri yerlerde de bilgilendirme panolarımız var. O panolar kare kodlu olup telefondan okutulduğunda o bölgenin tarihçesini İngilizce ve Türkçe olarak oradan takip edebiliyorsunuz. Belediyeler Birliğine ve Tarihi Kentler birliğine teşekkür ediyoruz. Kurşunlu Hanımızda da turistlerin gezebileceği yöresel ürünleri satın alıp lezzetlerini tadabileceği bir yer haline getireceğiz” dedi.