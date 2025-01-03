Manisa, atık yönetiminde önemli bir dönüşüm sürecine giriyor. Büyükşehir, çevre dostu atık yönetimi için yeni hedefler belirledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu ve sürdürülebilirlik ilkesine dayalı atık yönetiminde büyük bir dönüşüm başlattı. Bu yıl düzenlenen 12. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi’ne katılan Manisa Büyükşehir Belediyesi, katı atık yönetimi süreçlerini iyileştirmek için önemli adımlar atılacağını duyurdu. Belediye, sürdürülebilir atık yönetimi hedefleri doğrultusunda atık karakterizasyonu, atık azaltımı ve çevreye zarar vermeyen bertaraf yöntemleri gibi kritik alanlarda çalışmalarını sürdürüyor.

Atık yönetiminde yeni dönem başladı: Manisa’nın katkıları

Sakarya Üniversitesi ev sahipliğinde Boğaziçi Üniversitesi ve Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi’nin (KAKAD) desteğiyle düzenlenen kongrede, katılımcılar atık yönetimi konusunda deneyimlerini paylaştı. Kongreye katılım gösteren Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Çağlar Hocalar, atık yönetim süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi için çözüm önerileri sundu. Katılımcılara, Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin entegre katı atık yönetim tesisine yapılan teknik gezi ile modern atık yönetimi tesislerinin nasıl çalıştığı gözler önüne serildi.

Sıfır atık ve geri dönüşüm için eğitimler artacak

Manisa'da atık yönetimi sisteminin dönüşümünü hızlandırmayı hedeflediklerini belirten Çağlar Hocalar, "Yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik ilkelerine dayalı entegre atık yönetim sistemimizi sürekli olarak geliştireceğiz. Bu süreçte kaynakta ayrı toplama ve geri dönüşüm bilincini artırmak için çalışmalarımıza hız vereceğiz. Ayrıca, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek amacıyla eğitim programlarımızı daha da güçlendireceğiz” dedi.

Atık yönetiminde geleceğe yatırım yapılıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu atılımıyla çevreye duyarlı, sürdürülebilir bir gelecek için atık yönetim sistemini yeniden şekillendiriyor. Hedef, tüm yerel yönetimlerde ve halk arasında sıfır atık bilincini daha da yaygınlaştırmak.