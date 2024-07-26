Maratonun en önemli isimlerinden birisi olan Ahmet Bayram başarılarına bir yenisini daha ekledi. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü atletlerinden olan Bayram, bu yıl ilki düzenlenen Niğde Uluslararası Yarı Maratonu’nda altın madalya kazandı. 10 kilometrelik parkuru 36 dakika 58 saniyede tamamlayan sporcu ipi en önde göğüsledi.

500 kişinin yer aldığı 10 kilometrelik yol koşusunda Bayram, 36 dakika 58 saniyelik derecesiyle 45-49 yaş grubu arasında birinciliği elde etmeyi başardı. Kendi yaş grubunda kürsünün en üst basamağında yer alan Bayram, genel klasmanda ise 6’ncı sırada yer aldı.