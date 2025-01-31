Manisa’nın Selendi ilçesinde 40 yıldır balıkçılık yapan 60 yaşındaki Talip Aybek, şehit ailelerine ücretsiz balık vererek büyük bir vefa örneği sergiliyor.

Aslen Uşaklı olan ve her Perşembe Selendi'nin yerel pazarında tezgâh açan Aybek, şehit ailelerine ücretsiz balık hizmeti sunuyor. Tezgâhına astığı "Bu iş yerinde şehit ailelerinden ücret alınmamaktadır" pankartıyla dikkat çeken Aybek, bu davranışıyla bölge halkının takdirini topluyor.

"Biz onların sayesinde bugünlere geldik"

Aybek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Biz onların sayesinde bugünlere geldik. Bunun bedelini şehitlerimiz kanlarıyla ödemişlerdir. Ruhları şad, mekânları cennet olsun." diyerek duygularını dile getirdi.

Yaptığı bu anlamlı jestle örnek olan Talip Aybek, toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergiliyor.