CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Ahmetli ilçesindeki domates, biber, kavun ve karpuz üreticilerini ziyaret ederek, çiftçilerin yaşadığı mali krizleri ve tarım politikalarının yol açtığı sorunları gündeme getirdi.

Üreticinin feryadı

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde çiftçiler, maliyetlerinin altında satış yapmak zorunda kalınca, ürünlerini tarlada bırakmaya başladı. Domates, biber, kavun ve karpuz gibi ürünler, bu yıl üreticinin yüzünü güldüremedi. CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, "Bu yıl kimsenin yüzü gülmüyor. Yüzlerce ton ürün tarlada çürümeye bırakıldı. Üretici zarar ettiği için hasat yapmıyor, vatandaşlar ise marketlerde fahiş fiyatlarla bu ürünleri satın alıyor" dedi.

Domates üreticisi salça yasağı ile vuruldu

Manisalı üreticiler, buğday, pamuk ve mısır gibi ürünlerdeki düşük prim ödemeleri nedeniyle domates ve diğer sebze-meyve üretimine yöneldi. Ancak salçaya getirilen ihracat yasağı, domates üreticisini zor durumda bıraktı. Girdi maliyetlerinin yükselmesiyle birlikte, üretici 2 liraya mal ettiği domatesi zararına satmak zorunda kalıyor.

“Bu sene hiçbir ürün para etmiyor”

Ahmetli’de üretim yapan Demir Soğukçeşme, "Bibere 3-7 lira veriyorlar, maliyeti 10 lirayı geçiyor. Tarlada bıraktığımız kavun ve biberden hiçbir gelir elde edemedik. İşçi maliyetleri yüksek, domates tarlalarda çürüdü, çiftçi artık üretmeyecek," diyerek hükümetin tarım politikalarını eleştirdi.

Cihan ve Esat Toprak kardeşler ise, "Karpuz kilo başı 3 lira, tarlada kalsa daha karlı. 25 dönüm karpuz ektik, 105 ton domatesimiz var, hepsi elimizde kaldı. Borçları ödemek için traktörü, arabayı satacağız. Seneye üretim yapamayacağız, kışlık mahsul ekemeyeceğiz," diye konuştu.

Destek bekleniyor

Ahmetli Ziraat Odası Başkanı Adnan Ünsal, 5 bin dönüm domates ekildiğini ve 4 bin dönümünün toplanmadığını belirterek, çiftçinin borçlarının sıfır faizle yapılandırılması gerektiğini vurguladı. Ünsal, "Çiftçi ve üreticilerin borçları yapılandırılsın, gübre ve tohum desteği verilsin" diye aktardı.