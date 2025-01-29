Manisa Büyükşehir Belediyesi, çocukların sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yeni bir etkinlik düzenledi. 150 Manisalı çocuğu İzmir’deki Aşık Veysel Buz Pisti’ne götürerek, onlara buz pateni yapma fırsatı sundu. Bu etkinlik, çocuklar için hem eğlenceli anlarla dolu bir deneyim hem de Başkan Ferdi Zeyrek’in hediyeleriyle mutlu bir dönüş oldu.

Eğlenceli bir gün ve eğitici buz pateni deneyimi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Projeler Gençlik Spor Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik, Yunusemre ve Şehzadeler Belediyesi personelleri ile mahalle muhtarlarının katılımıyla gerçekleşti. Çocuklar, belediyeye ait araçlarla İzmir’e götürülüp Aşık Veysel Buz Pisti’nde unutulmaz dakikalar geçirdi. İlk kez buz pateni deneyimi yaşayan 150 çocuğa, uzman eğitmenler eşliğinde temel eğitimler verildi. Çocuklar yeni bir spor dalıyla tanışmanın yanı sıra eğlenceli vakit geçirmenin de keyfini çıkardı.

Başkan Zeyrek’ten anlamlı hediye

Etkinlik sonunda, Başkan Ferdi Zeyrek tarafından hazırlatılan kırtasiye malzemeleriyle dolu çantalar çocuklara hediye edildi. Çocuklar, hediyelerini alırken yaşadıkları mutluluğu gizleyemediler. Etkinlikte yer alan Arda Mahallesi Muhtarı Sevcan Alkan, bu organizasyonu düzenleyen Başkan Ferdi Zeyrek’e teşekkür ederek, "Çocuklarımız çok mutlu oldu. Başkanımızın hediye paketleri onları gerçekten çok sevindirdi" dedi.

Çocukların mutluluğu önceliğimiz

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, etkinliğe katılan çocukların sosyal gelişimlerine katkı sağlamak için bu tür organizasyonların büyük önem taşıdığını belirtti. Zeyrek, “Çocuklarımızın mutluluğu, sağlıklı bir şekilde büyümeleri bizim için her şeyden önce geliyor. Onlara sporla tanışma ve sosyal becerilerini geliştirme fırsatı sunmak için bu tür etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.