Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türk sanat müziginin önemli isimlerinden Ferdi Tayfur, Manisa’da lokma hayrı ile anıldı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleşen etkinliğe, sevenleri ve şehrin önde gelen isimleri yoğun ilgi gösterdi.

Manisa’da kalpten gelen vefa

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen lokma hayrı, Ziraat Mühendisi ve eski siyasetçi Şenol Özkaya’nın öncülüğüyle organize edildi. Özkaya, etkinlikte yaptığı konuşmasında, “Ferdi Tayfur sadece şarkılarıyla değil, karakteri ve insanlığıyla da bir örnek sanatçıydı. Onu Manisa’dan anmak istedik. Toplumun her kesimine dokunan bu büyük sanatçıyı unutmamalıyız” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, Ferdi Tayfur'un şarkılarıyla duygusal anlar yaşarken, lokmalarını alıp dualar etti. Şenol Özkaya, şöyle devam etti: “Ferdi Tayfur, 9 altın plak ödülü ve sayısız eseriyle bir ölümüz sanatçı. Onu yeni nesillere tanıtmalı ve bu değerlerimizi yaşatmalıyız.”

Vatandaşlar duygularını paylaştı

Etkinlikte, elinde sanatçının fotoğraflarıyla "Ferdi Baba" tezahüratları yapan Cemil Akkan, “Babalar ölmez. Ferdi Baba’nın yeri doldurulamaz. Onu çocuklarımıza da anlatacağız” dedi. Ferdi Tayfur’un bütün şarkılarını ezbere bildiğini belirten Hasan Horasancıoğlu ise, “Çocukluğumdan beri dinliyorum. Cenazesine gidemedim ama buraya gelerek vefa göstermek istedim” şeklinde konuştu.

Ferdi Tayfur’un mirası yaşatılacak

Katılımcılar, Ferdi Tayfur’un sadece Türk müzik tarihindeki değil, toplumun her kesimindeki insanlara dokunan yönünü de dile getirdi. "Bu tür etkinliklerin devam etmesi gerekiyor" diyen katılımcılar, Tayfur’un anısının gelecek nesillere aktarılması için çağrıda bulundu.