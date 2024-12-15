Gezinin başlangıcında, kadın kafilesi Gümüş Kafe’de sunulan kahvaltı ile güne enerjik bir başlangıç yaptı. İlk olarak Salihli Belediyesi tarafından müzeye dönüştürülen Müdire Hanım Konağı ziyaret edildi. Konağın içinde sergilenen Salihli’nin kültürüne ve geleneksel ev yaşamına dair eserler, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Bir sonraki durak, Atatürk Kent Meydanı oldu. Burada tarihi atmosferi soluyan kadınlar, daha sonra doğanın huzur veren sesleri eşliğinde Kurşunlu Şelalesi’ne yöneldi. Şelalede geçirdikleri keyifli anların ardından, Sardes Antik Kenti’ni gezme fırsatı buldular. Antik kentteki tarihi yapıları inceleyen kadınlar, Salihli'nin geçmişine dair derin izler keşfetti.

Gezinin son aşamasında, Lydia Park’ta antika eşyalar ve koleksiyonlardan oluşan sergi ziyaret edildi. Doğal güzellikler ve tarihi zenginliklerle dolu bu keşif turunun sonunda, katılımcılar Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, projenin kendilerine sağladığı bu benzersiz deneyim için memnuniyetlerini dile getirdi.

"Adım Adım Salihli" projesi, Manisalı kadınların tarihi ve kültürel mirası daha yakından tanımalarına olanak tanırken, aynı zamanda sosyal bağları güçlendirerek, ilçenin turizm potansiyeline de katkı sağladı.