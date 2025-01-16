Manisa Büyükşehir Belediyesi, kadınların sosyal hayata daha aktif katılımını sağlamak amacıyla başlattığı “Adım Adım Salihli” projesiyle Manisalı kadınlara eşsiz bir gezi deneyimi sundu. Ücretsiz olarak düzenlenen kültür turları kapsamında 56 kadın, Salihli’nin tarihi ve doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı buldu.

Kadınlar Salihli’yi gezdi, tarihi zenginlikleri keşfetti

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kentteki kadınları Salihli’nin zengin tarihini keşfetmeye davet etti. Proje kapsamında, Manisa şehir merkezinde yaşayan 56 kadın, Salihli ilçesinin tarihi ve doğal güzelliklerine yapılan kültür turuna katıldı. Katılımcılar, etkinlikten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Ferdi Zeyrek’e teşekkürlerini sundular.

Sardes Antik Kenti’ne yolculuk

Gezi, katılımcıların sabah kahvaltısını Gümüş Kafe’de yapmasının ardından başladı. İlk durağı, bölge kültürünü yansıtan eserlerin sergilendiği ve Salihli Belediyesi tarafından müzeye dönüştürülen Müdire Hanım Konağı oldu. Ardından, kadınlar, Salihli’nin huzur veren doğal güzelliklerinden biri olan Kurşunlu Şelalesi’nde keyifli anlar geçirdi. Gezi, son olarak Lidya medeniyetine ait kalıntıların bulunduğu Sardes Antik Kenti ile sona erdi.

Kadınlar sosyal projelerin devamını bekliyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültür turu, katılımcılardan büyük beğeni topladı. Salihli’nin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfeden kadınlar, bu tür sosyal projelerin devam etmesini istediklerini belirttiler.