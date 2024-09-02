Alaşehir Belediye Spor Karate Takımı'nda spor yapan çocuklar, hayatlarında ilk kez denizle buluşmanın mutluluğunu yaşadı. Kuşadası'nda düzenlenen gezide, denizi ilk kez gören çocuklar, kumsalda güneşin tadını çıkararak unutulmaz bir gün geçirdi.

İzmir ve Kuşadası'nı gezdiler

Gezi kapsamında, Alaşehirli karateci çocuklar ilk olarak İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Nazarköy Mahallesi'ni ziyaret etti. Nazar boncuğu üretimiyle ünlü bu köyde, çocuklar nazar boncuğunun yapım aşamalarını yakından görme fırsatı buldu. Ardından, İzmir'in Selçuk ilçesindeki tarihi Şirince köyünü gezerek bol bol hatıra fotoğrafı çektiler. Gezinin son durağı ise Kuşadası oldu; burada denize giren ve kumsalda eğlenen çocuklar, hayatlarında ilk defa denizle buluşmanın keyfini çıkardı.

Bilal Gültekin'den Alaşehir Belediye Başkanı'na teşekkür

Alaşehir Belediye Spor Karate Antrenörü Bilal Gültekin, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun spor dışında çocuklara farklı aktiviteler sunma yönündeki desteği sayesinde bu gezinin gerçekleştiğini belirtti. Gültekin, Alaşehir merkez ve çevresindeki 5 mahallede açılan karate kurslarına 220 çocuğun katıldığını ve bu tür sosyal ve kültürel etkinliklerle çocukların ufkunu genişletmeyi hedeflediklerini ifade etti. Gültekin, "Çocuklarımızın sporun yanı sıra kültürel ve sosyal aktivitelerle gelişimlerine katkı sağlamaktan mutluyuz" dedi.