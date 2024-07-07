Yasin ÇETİN/Özel Haber

Yunusemre Belediyespor'un milli judocusu Sümeyye Kaya, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Gençler Avrupa Judo Kupası'nda büyük bir başarıya imza attı. 70 kilo finalinde karşılaştığı Alman rakibi Tayla Grauer'i yenerek altın madalya kazanan Kaya, Türkiye'yi bir kez daha gururlandırdı.

Avrupa kupasında üçüncü madalya

25 ülkeden 406 sporcunun katıldığı turnuvada kürsünün zirvesine çıkan başarılı judocu, bu madalyayla birlikte Gençler Avrupa Judo Kupası'nda üçüncü madalyasını elde etmiş oldu. Sümeyye Kaya, daha önce Yunanistan'ın Atina kentinde yapılan Avrupa Judo Kupası'nda 78 kiloda bronz madalya kazanmış ve Bosna Hersek'in Saraybosna şehrinde düzenlenen Avrupa Judo Kupası'nda da 70 kiloda altın madalya kazanmıştı.

Kulüp Başkanı'ndan tebrik mesajı

Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik, elde edilen başarıyla gurur duyduklarını belirterek, "Sporcumuzu, ailesini ve antrenörlerini yürekten kutluyoruz. Başarıları daim olsun. Amatör sporun dostu Yunusemre Belediye Başkanımız Semih Balaban'a desteklerinden ötürü teşekkür ederiz" dedi.