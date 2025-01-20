Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Çocuk Eğitim Merkezleri öğrencileri, farkındalık oluşturmak amacıyla Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında 6 Nokta Körler Derneği'ni ziyaret etti. Etkinlik, çocukların engelli bireylerin günlük yaşamında karşılaştıkları zorluklara dair empati duygularını geliştirmeyi hedefliyordu.

Farkındalık ve empatiyi güçlendiren bir etkinlik

Ziyaret sırasında, çocuklar dernek yetkililerinden görme engellilerin karşılaştığı güçlükler hakkında bilgi alırken, aynı zamanda bu zorlukların üstesinden gelmek için üretilen özel materyalleri de inceleme fırsatı buldu. Bu etkinlik, öğrencilere sadece bilgi sağlamakla kalmadı, aynı zamanda onların hayatlarında empati duygusunu pekiştirdi.

Toplumda engelli bireylere yönelik farkındalık oluşturuluyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylere yönelik farkındalık yaratmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yıl boyunca düzenlediği çeşitli etkinliklerle, engelli bireylerin toplumdaki rolünü ve karşılaştıkları zorlukları daha iyi anlamak için birçok program gerçekleştirdi. Geçen yıl, "Empati Var, Engel Yok" projesi ile engelli bireylerin yaşamlarına dair derin bir farkındalık oluşturuldu.

Bir adım daha ileriye: Her yaş grubuna ulaşarak değişim yaratmak

Bu tür etkinlikler, sadece okul çağındaki çocukları değil, her yaştan bireyi hedef alarak engelli bireylere karşı empatiyi artırmayı amaçlıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde gerçekleşen bu tür projeler, toplumsal sorumluluk bilincini artırmak ve daha kapsayıcı bir toplum inşa etmek adına önemli adımlar atılmasına katkı sağlıyor.

Ziyaretin ardından 6 Nokta Körler Derneği yetkilileri, etkinliğe katılan öğrencilere teşekkür ederek, bu tür farkındalık çalışmalarının yaygınlaştırılması gerektiğine vurgu yaptı.