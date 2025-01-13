Manisa Büyükşehir Belediyesi, geleceğin çevreye duyarlı bireylerini yetiştirmek amacıyla eğitim projelerine devam ediyor. Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında Kültür Merkezi Lale Fuaye’de gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklara enerji tasarrufu bilinci kazandırmaya yönelik boyama atölyesi yapıldı.

Hem eğlendiler hem öğrendiler

Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi (ÇKSM) öğrencilerinin, velilerin ve öğretmenlerin katıldığı etkinlikte, enerji kaynaklarının verimli kullanılmasının önemine dikkat çekildi. Minik katılımcılara, enerji tasarrufu temalı boyama kağıtları dağıtıldı. Çocuklar, boyama etkinliğiyle eğlenirken enerji tasarrufunun günlük yaşamda nasıl uygulanabileceğini görsel olarak öğrenme fırsatı buldu. Atölye çalışmasıyla, öğrencilerin sadece bireysel değil, aileleri ve arkadaşlarıyla da enerji tasarrufu bilincini paylaşabilecekleri bir farkındalık yaratılması hedeflendi.

Çevre bilinci için önemli bir adım

Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, etkinlik sonrasında yaptıkları açıklamada, bu tür çalışmaların çocukların çevreye duyarlılığını artırmak adına kritik bir rol oynadığını belirtti. Yetkililer, eğlenerek öğrenme konseptini benimseyen etkinliklerin devam edeceğini ve bu çabaların gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir çevre yaratmayı amaçladığını vurguladı.