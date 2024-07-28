Manisa'nın Salihli Ovası'nda pamuk üreticilerini uyaran İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, pamuk tarlalarında Yeşil Kurt Kelebeğine rastlandığını açıkladı. Üreticilerin, ruhsatlı bitki koruma ürünleri ile günün serin saatlerinde ilaçlama yapmaları tavsiye edildi.

Üreticilere ilaçlama çağrısı

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, pamuk tarlalarında yaptıkları kontrollerde Yeşil Kurt Kelebeğine rastladı. Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, “Pamuk tarlalarında yapılan kontroller neticesinde, Yeşil Kurt zararlısına karşı kimyasal mücadele zamanı gelmiştir. Üreticilerimizin, Yeşil Kurt'a ruhsatlı bir bitki koruma ürünü ile ilaçlama yapmaları önemle duyurulur," denildi.

Diğer zararlılara karşı uyarı

Açıklamada ayrıca üreticilerin, tarlalarını kırmızı örümcek, beyazsinek ve yaprak pireleri gibi emici böcek zararlıları yönünden de kontrol etmeleri ve yoğunluk varsa mücadeleyi ihmal etmemeleri gerektiği vurgulandı.