Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Elif Deniz'i makamında ağırlayarak tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. Öztürk, “Elif kızımızın bu başarısı, gençlerimize ilham kaynağı olacaktır. Kendisini ve ailesini gönülden kutluyorum. Elif'in bu azmi, gelecekte daha büyük başarılara imza atacağına olan inancımızı pekiştiriyor” dedi.

Antrenör Can Filiz ve Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Olcay Aknalbant ile Manisa Satranç İl Temsilcisi Hakan Karakafa'nın da yer aldığı ziyarette İl Müdürü Öztürk, Elif Deniz'i bu büyük başarısından ötürü ödüllendirdi.

Kaynak: İHA