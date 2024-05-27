Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Uluslararası Konya Yarı Maratonu", 31 ülkeden binlerce sporcunun katılımıyla büyük bir coşkuya sahne oldu. Manisa Büyükşehir Belediyesporlu Ahmet Bayram ve Özlem Işık, başarılarıyla dikkat çekti.

21 kilometrelik yarı maratonda Manisa Büyükşehir Belediyesporlu Ahmet Bayram, 50-54 yaş kategorisinde 1 saat 17 dakika 18 saniyelik derecesiyle birinci oldu. Bayram’ın ardından Nihat Özkaymak ikinci, Murat Kaya ise üçüncü sırada yer aldı.

Özlem Işık 10 Kilometrede üçüncü oldu

10 kilometre kadınlar koşusunda Manisa Büyükşehir Belediyesporlu Özlem Işık, 43 dakika 43 saniyelik süresiyle üçüncü sırada yer aldı. Yarışta Esmanur Yılmaz birinci, Dilan Çukurcam ise ikinci oldu.

Özel destek kuruluşlarından işbirliği

Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Otizmli Bireyler Vakfı (SOBE), Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi (DOSD MERAM) ve Karatay Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi işbirliğiyle düzenlenen maraton, hem sporcular hem de izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.

Başarılı sporcular kupalarını aldı

Ahmet Bayram ve Özlem Işık, kazandıkları kupalarla poz vererek, yarışın ardından mutluluklarını dile getirdiler. Maraton, başarılı sonuçlarla tamamlanırken, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.