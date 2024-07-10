Manisa Büyükşehir Belediyesi, Temmuz Ayı Olağan Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisalılara müjdeli haberler vererek, kentin ulaşım, sosyal hizmetler ve konut projelerinde önemli adımlar atacaklarını duyurdu.

Ulaşıma çağ atlatacak Manisa tramvayı

Başkan Zeyrek, ulaşımda büyük bir yenilik olan Manisa Tramvayı projesi hakkında detayları paylaştı. İstanbul’da Metro İstanbul’un uzman heyetiyle gerçekleştirilen incelemelerin ardından, Manisa’da yapılacak tramvay hattı için fizibilite çalışmalarının tamamlandığını ve ön sözleşmenin imzalandığını belirtti. “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ve Metro İstanbul’un yöneticilerine Manisa’mız adına teşekkür ediyorum” dedi.

Kent lokantası ve halk ekmek projeleri

Başkan Zeyrek, özellikle dar gelirli vatandaşlara yönelik sosyal projelerden bahsetti. Şehzadeler ilçesinde açılacak olan Kent Lokantası ile uygun fiyatlı ve lezzetli yemekler sunulacağını, Halk Ekmek projesi ile de kaliteli ve ucuz ekmek sağlanacağını açıkladı. Bu projelerin, Manisalıların yaşam standartlarını yükselteceğini vurguladı.

Spilkent Toplu Konut Projesi

Spilkent Toplu Konut Projesi’nin mali disiplini sağlanmış yeni bir sürece girdiğini belirten Zeyrek, sabit kur uygulaması ile konut başvurusu yapan hemşerilerinin lehine önemli bir adım attıklarını söyledi. “Bu uygulama, vatandaşlarımızın ekonomik belirsizlikten korunmasını sağlayacak” dedi.

Evde Bakım Hizmeti

Evde Bakım Hizmeti projesinin detaylarını paylaşan Başkan Zeyrek, yaşlı, engelli ve hasta vatandaşlara fizyoterapist, hemşire, psikolog ve diyetisyen gibi uzmanlardan oluşan bir ekip ile hizmet verileceğini belirtti. “Bu hizmetle, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hayat kalitesini artırmayı hedefliyoruz” diye ekledi.

Çiftçilere destek

İklim krizinin getirdiği zorluklara dikkat çeken Başkan Zeyrek, dolu yağışı ve şiddetli yağmur nedeniyle zarar gören çiftçilere destek olacaklarını belirtti. “Çiftçilerimizin yanında olup, onların yaralarını sarmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

EURO 2024 coşkusu Manisa’da yaşandı

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda çeyrek finale yükselen Milli Takımımızı kutlayan Başkan Zeyrek, Manisa’da kurulan dev ekranlarda şampiyona coşkusunun hep birlikte yaşandığını ifade etti. “Milli Takımımız bize büyük bir gurur yaşattı” diyerek sözlerini tamamladı.