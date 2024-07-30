TÜİK’in "Nüfus Projeksiyonları, 2023-2100" araştırmasında Türkiye’nin nüfus yapısında yaşanan değişiklikler doğrultusunda üç farklı senaryo üretildi. 2023 yılı itibarıyla Türkiye’nin toplam nüfusunun 85 milyon 372 bin 377 kişi olduğu belirtilirken, bu sayının 2030 yılında 88 milyon 188 bin 221 kişiye, 2050 yılında ise 93 milyon 774 bin 618 kişiye ulaşması öngörülüyor.

Manisa’nın yıllara göre nüfus tahminleri ise şu şekilde sıralandı:

2024: 1 milyon 481 bin 527

2025: 1 milyon 487 bin 819

2026: 1 milyon 493 bin 682

2027: 1 milyon 499 bin 184

2028: 1 milyon 504 bin 372

2029: 1 milyon 509 bin 212

2030: 1 milyon 513 bin 632

TÜİK’in projeksiyonlarına göre, Türkiye’de 2050 yılına kadar nüfus artışı devam edecek, ancak sonrasında azalışa geçmesi bekleniyor. Nüfusun 2100 yılı itibarıyla 77 milyonun altına düşeceği öngörülüyor. Nüfus yaşlanmaya devam ederken, 2075 yılında her 10 kişiden 3’ünün yaşlı olacağı tahmin ediliyor.