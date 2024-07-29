Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, milattan önce II. Attolos tarafından kurulan antik Philadelphia kentine ait, milattan sonra 2. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen tiyatro binası, Kültür Bakanlığı ve Alaşehir Belediyesi’nin ortak çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılıyor. Tiyatroda süren kurtarma çalışmalarıyla, Manisa’ya yeni bir kültür değeri kazandırılacak.

Kurtarma çalışmaları ve restorasyon

Kültür Bakanlığı’nın desteğiyle başlatılan çalışmalarda, antik tiyatronun kalıntıları titizlikle çıkarılarak numaralandırılıyor. Kurtarma kazısının bu yıl tamamlanması bekleniyor ve önümüzdeki yıllarda numaralandırılan taşlar yerine yerleştirilerek restorasyon çalışmalarına başlanacak. Antik Philadelphia kentinin tiyatro binası, restorasyonun ardından Manisa’nın kültürel mirasına katkı sağlayacak şekilde ziyaretçilere açılacak.

Başkan Öküzcüoğlu'ndan bilgiler

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, “Alaşehir, II. Attolos tarafından kurulan antik Philadelphia kenti üzerine kurulu bir şehir. Burada Kültür Bakanlığı izniyle kurtarma kazısını yapıyoruz,” dedi. Başkan Öküzcüoğlu, Alaşehir Belediyesi’nin sponsorluğunda gerçekleştirilen çalışmalarda, işçi, alet ve ekipmanların temin edildiğini, profesyonel ekiplerin titizlikle çalıştığını belirtti.

Görme engelliler için turizm haritası

Ayrıca, Alaşehir için görme engellilerin de kullanabileceği bir turizm haritası hazırlandığını söyleyen Başkan Öküzcüoğlu, “Kente gelen turistler haritayı alıp Alaşehir’i rahatlıkla gezebilecekler. Görme engelli vatandaşlarımız da Braille alfabesiyle Alaşehir hakkında bu harita sayesinde bilgi sahibi olabilecek,” dedi. Bu projeler, Alaşehir’in kültürel zenginliğini ve turizm potansiyelini artırmayı hedefliyor.