Manisa’nın Dev Altyapı Projeleri Hayata Geçiyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Dünya Bankası Sürdürülebilir Şehirler Projesi görevlilerini makamında ağırladı. Görüşmede, Muradiye ve çevresindeki mahalleleri kapsayan altyapı çalışmaları, atıksu arıtma tesisi ve içme suyu projelerinin finansmanı ele alındı. Başkan Zeyrek, bu projelerin Manisa için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Manisa’da altyapı devrimi başlıyor

Manisa, Dünya Bankası tarafından sağlanacak kredi desteğiyle altyapı sorunlarına kalıcı çözümler üretmek için dev bir adım atıyor. Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, Muradiye, Karaali, Evrenos ve Akgedik mahallelerinde 224 kilometrelik altyapı çalışmaları ile atıksu arıtma tesisi, Kırkağaç Gelenbe Mahallesi kanalizasyon hattı ve Gördes ilçe merkezi içme suyu iletim hattı projelerinin detayları görüşüldü. Başkan Zeyrek, bu projelerin Manisa için "olmazsa olmaz" olduğunu belirtti.

“Şehrin geleceği için tarihi bir gün”

Başkan Zeyrek, altyapı ve atıksu arıtma projelerinin hızla hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, Dünya Bankası ile işbirliğinin kritik bir önem taşıdığını söyledi. “Bu projeler, şehirde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak. Hem çevresel hem de kentsel gelişim için bu yatırımlar kaçınılmaz. Bugün Manisa için tarihi bir gün. Bu projeleri hızla tamamlayarak, Manisa’nın geleceğine büyük bir katkı sunacağız” dedi.

“Manisa projelerinde liderliği gördük”

Toplantıda Dünya Bankası Kıdemli Afet Uzmanları Xueman Wang ve Yondela Silimela da hazır bulundu. Wang, Başkan Zeyrek’in projelere olan hakimiyetini övgüyle karşıladığını belirterek, “Bugüne kadar projelere bu kadar hakim bir Belediye Başkanı ile karşılaşmamıştım. Manisa, bu projelerle büyük bir atılım gerçekleştirecek ve biz bu süreci hızlandırmak için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

İhale süreci hızla başlıyor

Projelerin hızla hayata geçirilmesi için müşavir firma ile bu hafta sözleşme imzalanacağını belirten Başkan Zeyrek, ihalenin en kısa sürede tamamlanacağını söyledi. “İhaleyi kazanan firma, çift mesai ile çalışarak projeyi hızlandıracak. Proje aşamasında kaybedilen zamanı inşaat sürecinde telafi edeceğiz” dedi. Ayrıca, Başkan Zeyrek, sürecin hızlanması adına Dünya Bankası’ndan 12 aylık bir imtiyaz talep etti.

“Manisa için vazgeçilmez bir proje”

Başkan Zeyrek, konuşmasının devamında projelerin önemini bir kez daha vurgulayarak, “Ben bu projelerin şehrim için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Manisa halkının, modern altyapıya sahip bir şehirde yaşaması gerektiğine inanıyorum. Bugün attığımız bu adımlarla, gelecekte daha temiz bir çevre, daha kaliteli bir yaşam ve daha güçlü bir şehir inşa edeceğiz” dedi.

“Manisa’ya tam güvenle ayrılacağız”

Dünya Bankası temsilcileri de Manisa projeleri hakkında olumlu görüşlerini dile getirdi. Xueman Wang, “Manisa’nın hem yerel yönetimi hem de projelere olan yaklaşımı bizi etkiledi. Buradan ayrıldığımda projeye olan güvenim tam olacak” diyerek, Dünya Bankası’nın projeye verdiği desteği vurguladı. Projenin kapanmasına kısa bir süre kaldığını belirten Wang, bu süreçte hız kazanmak için çaba sarf edeceklerini belirtti.