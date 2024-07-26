EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Avrupa Birliği'nin (AB) en büyük ticaret ortağı olduğunu belirterek, "AB, 2024’ün ilk yarısında 4,6 milyar dolarla ihracatımızın önemli bir bölümünü oluşturdu. Avrupa kıtasının toplam ihracattaki payı yüzde 51 olarak kaydedildi" dedi. Ayrıca, ABD'ye ihracatta yüzde 8 artışla 1,1 milyar dolara, Orta Doğu ülkelerine 979 milyon dolara, Afrika ülkelerine ise yüzde 2 artışla 689 milyon dolara ulaşıldı. Almanya, 912 milyon dolarlık ihracatla lider konumdayken, ABD 791 milyon dolar, İtalya 517 milyon dolar, İspanya 507 milyon dolar ve Birleşik Krallık 461 milyon dolar ile ilk sıralarda yer aldı.

Asya-Pasifik ülkeleriyle ilişkiler güçleniyor

Eskinazi, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde en fazla ihracat artışının Asya-Okyanusya ülkelerine gerçekleştiğini ve bu bölgeye yüzde 17 artışla 637 milyon dolar ihracat yapıldığını ifade etti. Özellikle Çin ile olan ticaretin öne çıktığını vurgulayan Eskinazi, "Çin'e ihracatımızda yüzde 66 artışla 211 milyon dolara ulaştık. Bu, Uzak Doğu pazarındaki potansiyelimizi gösteriyor" dedi.

Sektörel başarılar

Ege Bölgesi’nde farklı sektörlerdeki ihracat rakamları dikkat çekiyor. Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektöründe ABD, demir çelik sektöründe Almanya, deri mamulleri sektöründe yine Almanya, hazır giyim sektöründe ise İspanya öne çıkıyor. Ayrıca, maden sektöründe Çin’e yüzde 167 artışla 153 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

İzmir ve Manisa'nın ihracatında Almanya, Denizli'nin ihracatında Birleşik Krallık, Aydın'ın ihracatında İtalya, Muğla'nın ihracatında Rusya, Balıkesir'in ihracatında ABD, Kütahya'nın ihracatında İtalya, Uşak ve Afyonkarahisar'ın ihracatında ABD birinci sırada yer aldı.

EİB'nin verileri, Ege Bölgesi'nin ihracat potansiyelinin her geçen gün artarak devam ettiğini gösteriyor. 2024 yılı, yeni pazarlarla birlikte bu ivmeyi sürdürecek gibi görünüyor