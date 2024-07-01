Pınar Ünsal Atıcı, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yetiştirmeye başladığı yaban mersini ile uluslararası pazarda dikkat çekiyor. 30 bin saksıda topraksız tarım yöntemiyle yaban mersini yetiştiren Atıcı, geçen yıl aldığı ilk ürünleriyle büyük bir başarı yakaladı.

“Yurt dışında tanıştığım yaban mersinini, dünyaca ünlü Sultaniye üzümüne alternatif bir ürün olarak üretmeye başladım” diyen Atıcı, yaban mersini meyvesinin sayısız faydası olduğunu belirtti. Geçtiğimiz yılki ilk hasadında 55 ton ürün elde eden Atıcı, bu yılki hasat döneminde de yüksek bir verim beklediğini ifade etti.

Uluslararası pazara açıldı

Atıcı, yaban mersinlerini Singapur, Malezya, Hong Kong, Tayland, Mauritius, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hollanda gibi ülkelere ihraç etmeye başladı. Mayıs ayı sonunda başlayan hasat dönemi, temmuz ayı sonuna kadar sürecek. Atıcı, “Yaban mersini yetiştiriciliği ile hem ekonomik anlamda büyük bir kazanç sağlıyoruz hem de bu meyvenin faydalarını daha geniş kitlelere ulaştırıyoruz” dedi.