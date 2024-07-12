Manisa'nın Salihli ilçesi, 20-22 Eylül 2024 tarihlerinde SAGREX Salihli Tarım, Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri ve Yem Fuarı'na ev sahipliği yapacak. Fuarda, tarım ve hayvancılık sektörünün son trendleri ve ileri teknolojileri tanıtılacak. EFR Fuarcılık'ın organizasyonuyla gerçekleştirilecek olan fuar, Salihli Ticaret Borsası'nın önderliğinde birçok kurumun işbirliğiyle düzenleniyor.

"Doğru ekipmanlar, daha yüksek verimlilik"

Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yetiş Aksoy, fuarın önemini vurgulayarak, "Günümüzün rekabetçi pazarında sadece kaliteli ürün üretmek yeterli değil. Çiftçilerimizin daha düşük maliyetle daha yüksek kalitede üretim yapabilmesi için gelişmiş ekipmanlar hayati öneme sahip. SAGREX Fuarı, çiftçilere bu ekipmanları tanıma ve doğru seçim yapma fırsatı sunacak" dedi. Aksoy, ayrıca fuarın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 2024 fuar takviminde yer aldığını belirtti.

Sektörün kalbi 3 gün boyunca Salihli'de atacak

SAGREX Fuarı'nın sektör profesyonelleri için büyük bir heyecan kaynağı olduğunu ifade eden Başkan Aksoy, "Bu fuar, bölgemizin tarımsal potansiyelini ortaya koyan ve sektörel gelişim için kritik öneme sahip bir platform olacak. İlk hedefimiz, Manisa ve Ege Bölgesi’nin çiftçilerini ağırlamak ve Türkiye genelindeki sektör profesyonellerini bir araya getirmek" şeklinde konuştu.

Çiftçilere geniş ürün seçenekleri

EFR Fuarcılık Genel Müdürü Muhammed Baykal, SAGREX Fuarı'nda çiftçilere geniş bir ürün yelpazesi sunulacağını belirtti. "Modern traktörlerden hasat ekipmanlarına, sulama sistemlerinden robotik hasat makinelerine kadar birçok yenilikçi ürün ve hizmet fuarda sergilenecek. Çiftçiler, farklı ürünleri karşılaştırarak en uygun ekipmanları seçme fırsatına sahip olacaklar" dedi.

Geniş katılım ve iş birliği

SAGREX Fuarı, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy ve Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç gibi isimlerin desteğiyle geniş bir katılımla gerçekleştirilecek. Fuar, tarım ve hayvancılık sektörünün nabzını tutarak, sektörel yenilikleri ve iş bağlantılarını Salihli’de buluşturacak.